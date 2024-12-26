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Xl Media издаст ранобэ и мангу «Записки из лекарской лавки» — да, это «Монолог фа...

Xl Media издаст ранобэ и мангу «Записки из лекарской лавки» — да, это «Монолог фа...

Xl Media издаст ранобэ и мангу «Записки из лекарской лавки» — да, это «Монолог фармацевта»За пару недель до премьеры второго сезона аниме «Монолог фармацевта» издательство Xl Media анонсировало публикацию первоисточника на русском языке, причем сразу в двух вариантах.

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