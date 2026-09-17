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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, ему было 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

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