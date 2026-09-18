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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларкин обсудил с партнерами по «Детройту» запрос на обмен: «Честное обсуждение ситуации с командой – это все, что я мог сделать. Все прошло позитивно. Запрос не связан с ними»

Нападающий « Детройта » Дилан Ларкин рассказал, что общался с партнерами по команды по поводу своего запроса на обмен из клуба.

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