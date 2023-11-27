Информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие выходные дни

В пятницу в Кинешме в 14-00 на улице 1-й Вичугский проезд 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Омода С5», совершила наезд на 76-летнюю женщину-пешехода, переходящую проезжую часть не по пешеходному переходу слева направо.