Информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие выходные дни

В пятницу в Кинешме в 14-00 на улице 1-й Вичугский проезд 23-летняя девушка, управляя автомобилем «Омода С5», совершила наезд на 76-летнюю женщину-пешехода, переходящую проезжую часть не по пешеходному переходу слева направо.
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