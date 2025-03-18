Прокуратура узаконила стройку 30-этажного дома на месте ЦУМа в Новосибирске

Решение о сносе ЦУМа под проект КРТ принял собственник земельного участка в центре города. Застройщик предлагает построить на месте исторического Центрального универмага 30-этажный жилой дом и деловой центр в 8 этажей.
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