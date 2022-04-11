В Краснодарском крае рекордов по турпотоку летом не ожидается

В Краснодарском крае рекордов по турпотоку летом не ожидаетсяКраснодарский край роста турпотока по сравнению с прошлым годом этим летом не ждет, следует из заявления пресс-службы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
В Краснодарском крае рекордов по турпотоку летом не ожидаетсяКраснодарский край роста турпотока по сравнению с прошлым годом этим летом не ждет, следует из заявления пресс-службы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
Свежие комментарии