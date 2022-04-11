Живая Кубань

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В Краснодарском крае рекордов по турпотоку летом не ожидается

В Краснодарском крае рекордов по турпотоку летом не ожидается

В Краснодарском крае рекордов по турпотоку летом не ожидаетсяКраснодарский край роста турпотока по сравнению с прошлым годом этим летом не ждет, следует из заявления пресс-службы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

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