Как создать интерьер с душой: погружение в философию стиля фармхаус

Когда я впервые оказалась в доме, который был оформлен без оглядки на глянцевые тренды, а словно собран по крупицам из семейных историй и природных материалов, я поняла, что настоящее чувство дома не купить в шоу-руме.
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