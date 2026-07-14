Мой Дом 21
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Мой Дом 21

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Как создать интерьер с душой: погружение в философию стиля фармхаус

Как создать интерьер с душой: погружение в философию стиля фармхаус

Когда я впервые оказалась в доме, который был оформлен без оглядки на глянцевые тренды, а словно собран по крупицам из семейных историй и природных материалов, я поняла, что настоящее чувство дома не купить в шоу-руме.

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