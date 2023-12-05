ГИБДД проводит рейды «Источник света» в Рязанской области 5 декабря

Сотрудники Госавтоинспекции будут пресекать нарушения со стороны водителей, на транспортных средствах которых класс источника света не соответствует заводской комплектации, а также режим которых не соответствует предъявляемым требованиям.
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