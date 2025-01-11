Пенсии российских пенсионеров вырастут на 14,75% с апреля 2025

Российских пенсионеров ожидает новая индексация пенсий в апреле 2025 года. Речь идет о социальных пенсиях, которые правительство намерено увеличить на 14,75%, об этом объявил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.
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