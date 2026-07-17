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Отказалась от кинокарьеры после роли Яринки: как сложилась судьба 80-летней звезды «Свадьбы в Малиновке» Валентины Николаенко

Отказалась от кинокарьеры после роли Яринки: как сложилась судьба 80-летней звезды «Свадьбы в Малиновке» Валентины Николаенко

Исполнительнице роли Яринки в знаменитой музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» Валентине Николаенко (в девичестве Лысенко) исполнилось 80 лет.

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