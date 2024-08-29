История о том, как Илон японского миллиардера «кинул».

Американская космонавтика стремительно деградирует. Это уже совершенно очевидно. В то время, как Россия запустила революционную по своей конструкции, разработанную на основе новых физических принципов ракету «Ангара», намного опередившую своё время, в США закономерно «загнулась» очередная космическая программа*.
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