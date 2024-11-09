Альтернатива санкциям – какие ограничения в отношении удобрений из России рассматривает Европа Татьяна АрестоваЕвросоюз продолжает пересматривать свою политику в отношении минеральных удобрений из России, анализируя возможное введение повышенных пошлин на эту продукцию.
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