Альтернатива санкциям – какие ограничения в отношении удобрений из России рассматривает Европа Татьяна АрестоваЕвросоюз продолжает пересматривать свою политику в отношении минеральных удобрений из России, анализируя возможное введение повышенных пошлин на эту продукцию.