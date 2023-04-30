Аргументы недели

98 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    Вообще интересная какая то война .Все узловые железнодорожные  автомобильные узлы и аэропорты не трогают .завозите те...Военное обозрение...
  • curka
    не правильно, правильно "прихватизатор"!!Полиция раскрыла ...
  • Виталий Цуканов
    Марков много путает!Политолог Марков:...

Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Зеленского о побеге россиян из Крыма

Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Зеленского о побеге россиян из Крыма

Пользователи Twitter подвергли критике слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что россияне побегут из Крыма быстрее, чем из Донбасса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх