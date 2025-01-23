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Рязань получила 47 автобусов благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Рязань получила 47 автобусов благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Одно из преимуществ новых автобусов — это комфортные и безопасные поездки, а также экологичность.Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020 году началось масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта.

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