Фигуристки Щербакова и Трусова не пришли на тренировку перед показательными выступлениями на Олимпиаде

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова пропустили утреннюю тренировку перед показательными выступлениями (20 февраля) на пекинской Олимпиаде, сообщает ТАСС.
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