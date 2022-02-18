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Фигуристки Щербакова и Трусова не пришли на тренировку перед показательными выступлениями на Олимпиаде

Фигуристки Щербакова и Трусова не пришли на тренировку перед показательными выступлениями на Олимпиаде

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова пропустили утреннюю тренировку перед показательными выступлениями (20 февраля) на пекинской Олимпиаде, сообщает ТАСС.

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