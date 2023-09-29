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Самый полезный завтрак: четыре продукта, которые обязаны быть на столе утром

Самый полезный завтрак: четыре продукта, которые обязаны быть на столе утром

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Но каким он должен быть, чтобы получить необходимый прилив энергии и не навредить своему пищеварению после пробуждения? На этот вопрос в беседе с «Радио 1» ответила врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова.

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