Самый полезный завтрак: четыре продукта, которые обязаны быть на столе утром

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Но каким он должен быть, чтобы получить необходимый прилив энергии и не навредить своему пищеварению после пробуждения? На этот вопрос в беседе с «Радио 1» ответила врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова.