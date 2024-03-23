Террорист пытался вести огонь в ответ: машину с террористами изрешетили пулями

Антитеррористическое преследование в Брянской области завершилось крупномасштабной операцией силовиков, в результате которой был остановлен автомобиль Renault, использовавшийся предполагаемыми террористами.
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