История невероятно скромной Ирины Муравьевой, которую вся страна полюбила за роли настырных провинциалок

Сложно представить себе театр и кинематограф без яркой и талантливой Ирины Муравьевой. Актриса обладает уникальным даром перевоплощения и способна сыграть хоть пробивную провинциалку («Москва слезам не верит»), хоть дворянскую дочь («Дуэнья»).