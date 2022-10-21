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История невероятно скромной Ирины Муравьевой, которую вся страна полюбила за роли настырных провинциалок

История невероятно скромной Ирины Муравьевой, которую вся страна полюбила за роли настырных провинциалок

Сложно представить себе театр и кинематограф без яркой и талантливой Ирины Муравьевой. Актриса обладает уникальным даром перевоплощения и способна сыграть хоть пробивную провинциалку («Москва слезам не верит»), хоть дворянскую дочь («Дуэнья»).

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