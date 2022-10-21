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История невероятной Ирины Муравьевой, которая считала себя дурнушкой, а в итоге ее полюбила вся страна

История невероятной Ирины Муравьевой, которая считала себя дурнушкой, а в итоге ее полюбила вся страна

Сложно представить себе театр и кинематограф без яркой и талантливой Ирины Муравьевой. Актриса обладает уникальным даром перевоплощения и способна сыграть хоть пробивную провинциалку («Москва слезам не верит»), хоть дворянскую дочь («Дуэнья»).

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