Авторы Rust поделились планами на 2024 год: в игре появятся рюкзаки и мотоциклы Fa...

Авторы Rust поделились планами на 2024 год: в игре появятся рюкзаки и мотоциклыFacepunch Studios раскрыла ошеломляющее количество информации о последних десяти годах разработки Rust и рассказала о том, что нас ждет в ближайшее время.
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