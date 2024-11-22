Семьи бойцов СВО познакомят с красотой дикой природы на фотовыставке в Москве

Продолжительность экскурсии — 1,5 часа В Москве проходит фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». В рамках фестиваля проведут еженедельные познавательные экскурсии с участием биологов и профессиональных фотографов для участников СВО и членов их семей.