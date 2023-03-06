Журнал «Профиль»

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Голикова: в январе уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Голикова: в январе уровень безработицы в России обновил исторический минимум

В России число зарегистрированных безработных составило 563,6 тыс., в январе уровень безработицы, согласно расчетам по методологии Международной организации труда (МОТ), обновил исторический минимум, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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