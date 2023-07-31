Когда-то в далёком 2014 году, когда переход в силовую стадию глобального конфликта между одряхлевшим гегемоном и шедшими ему на смену силами нового мира только начинался, я писал, что Российское государство не будет вечно травоядно попустительствовать внутренним врагам Несмотря на очевидное желание власти сохранить максимум свобод и не ограничивать общественную дискуссию, дабы не плодить «мучеников за идею» и «жертв режима», рано или поздно противостояние должно было выйти на такой уровень, что терпеть пятую колонну (пусть и невольную и даже движимую лучшими побуждениями) внутри страны станет невозможно.
Аресты как предупреждение и тренировка
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Он просто не смог ДОКАЗАТЬ, что ролики не его и не с ним. Я видел на Фейсбуке ролики, на которых Путин рекламирует мошенников. Контору типа МММ. Там фейк слишком очевиден, а тут нет.
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10 час.
Генрих
Задержали Стрелкова...значит, надеюсь, было за что. В конце концов, разберутся, что и как. Возмущает другое...сколько бродит по сети и в прочих СМИ отъявленных пропиндосенных негодяев, а им хоть бы что, даже пытаются опять появиться на экранах... про собчачек, ургантов и прочих ахеджакнутых даже вспоминать стыдно. Бля, ну так же нельзя!
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6 час.
Vladimir Tolstyh
У меня вопрос - Почему не осудили главных вредителей России - Чубайса и Ельцина, нанесших стране колоссальный вред. Одного с миром отпустили, второму построили памятник за 60 миллиардов рублей? Стрелков первый начал воевать с нацистами и бандеровцами. Осудили за критику власти.
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1 час.
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