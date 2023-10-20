Южная Корея и Великобритания провели совместные военные учения

В октябре совместные учения провели Южная Корея и Великобритания при участии более четырех тысяч солдат, данный событие произошло на фоне усиления военного сотрудничества двух стран, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
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