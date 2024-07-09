Российские «Искандеры» сожгли крупную колонну ВСУ в Сумской области

Фронт российско-украинского противостояния в зоне СВО постепенно расширяется за счет новых регионов. Два дня назад стало известно о занятии российскими подразделениями двух населенных пунктов в Сумской области.
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