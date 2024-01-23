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Жительница Краснодара отправляла по почте снайперское оборудование в США и Японию

Жительница Краснодара отправляла по почте снайперское оборудование в США и Японию

Выявлены два эпизода. Сначала в декабре 2021 года краснодарка через интернет обсудила реализацию снайперского пулеметного прицела, упаковала его в картонную коробку и отправила через «Почту России» в Японию.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Да  НЕ Х...  ЖДАТЬ , САЖАТЬ СРАЗУ НАДО  а ребенку  семью хорошую подыскать а то  РАССЮСЮКАЛИСЬ ....!!!
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22 час.
ИП
Игорь Петров
Сажать по максимуму!!
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16 час.

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