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Ермак встретится со спецпосланником Трампа по Украине

Ермак встретится со спецпосланником Трампа по Украине

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр экономики Юлия Свидеренко встретятся с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.

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