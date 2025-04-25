Дмитрий Любинский осудил решение австрийских властей не отмечать взятие Вены Красной армией.Россия считает беспринципным и безнравственным позицию австрийских властей по игнорированию годовщины освобождения Вены Красной армией.
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