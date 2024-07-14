Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение, пишет Bloomberg.Политик получил ранение в ухо в результате стрельбы неизвестным во время своего выступления перед публикой в рамках предвыборной программы в штате Пенсильвания.
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