Гэри Пэйтон II получил награду за социальную деятельность

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II награжден премией NBA Cares Community Assist Award за январь в знак признания за его помощь детям со сниженной способностью к образованию.

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