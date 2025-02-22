Ковер своими руками: пошаговый мастер-класс

Большой ковер можно сделать из самых простых и доступных материалов. Этот проект потребует запаса свободного времени, но в результате вы получите прекрасное украшение любой комнаты! Большой ковер — достаточно дорогой предмет декора интерьера, особенно если он выполнен из натуральных волокон.