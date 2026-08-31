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Орден от президента, слухи о смерти и жизненные испытания: как живёт в затворничестве 80-летняя Наталья Селезнёва

Орден от президента, слухи о смерти и жизненные испытания: как живёт в затворничестве 80-летняя Наталья Селезнёва

Лида из «Операции «Ы» и Зина из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — для нескольких поколений зрителей Наталья Селезнёва остаётся одной из самых ярких и любимых актрис советского экрана.

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