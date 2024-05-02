Газета "Известия" сообщила о магнитных бурях в мае

Несколько сильных геомагнитных бурь ожидается в мае. Об этом пишет газета "Известия". Геомагнитные бури представляют собой нарушения в геомагнитном поле Земли, возникающие после солнечных вспышек и излучения солнечной плазмы.
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