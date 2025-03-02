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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцы могут запретить себе брать кредиты

Рязанцы могут запретить себе брать кредиты

Указывается, что сервис может помочь защитить себя от мошенников. Заявитель подаёт заявление, после которого банки и микрофинансовые организации смогут отказывать на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

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