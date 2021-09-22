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«Компании предпочитают выучить собственных специалистов»: как в США меняется отношение к образованию

«Компании предпочитают выучить собственных специалистов»: как в США меняется отношение к образованию

Учебные заведения в США замечают снижение интереса к программам магистратуры. Разные университеты заявили о сокращении заявок — вплоть до 20%.

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