«Компании предпочитают выучить собственных специалистов»: как в США меняется отношение к образованию

Учебные заведения в США замечают снижение интереса к программам магистратуры. Разные университеты заявили о сокращении заявок — вплоть до 20%.
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