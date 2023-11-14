Субсидирование авиакомпаний за полеты по РФ могут не продлить на 2024 год

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что, скорее всего, субсидирование отечественных компаний за выполненные полеты внутри РФ не будет продлено на 2024 год, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии