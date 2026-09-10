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Царьград

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Туман принес сероводород в Челябинск: экологи ищут источник

Туман принес сероводород в Челябинск: экологи ищут источник

Утром 10 сентября в северных районах Челябинской области наблюдался туман. Как сообщили в Челябинском ЦГМС, атмосферное явление было зафиксировано в Челябинске, Аргаяше, Нязепетровске и Верхнем Уфалее.

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