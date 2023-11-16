Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил предположение, что самым глупым решением президента США Джо Байдена стало развязывание конфликта на Украине, который приведёт к уничтожению украинской нации.
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