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Полковник Макгрегор: Глупое решение Байдена приведёт к уничтожению украинской нации

Полковник Макгрегор: Глупое решение Байдена приведёт к уничтожению украинской нации

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил предположение, что самым глупым решением президента США Джо Байдена стало развязывание конфликта на Украине, который приведёт к уничтожению украинской нации.

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