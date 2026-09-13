Гей-парад уходит под землю

Гей-парад в Харькове прошел в метро.Пидорги перебираются под землю.Сверху же бродили нацисты, которых по каким-то причинам не бусифицируют.
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