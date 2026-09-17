Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Пашинян: Армения сама никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й базы ВС РФ

Пашинян: Армения сама никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й базы ВС РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения сама никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alexander S
Alexander S

Да ладно, сделают как в Киргизии было - на расстоянии 40км российская и американская базы и со всех деньги или ништяки получат ;)

Профиль пользователя Халиуллина Лена
Халиуллина Лена

О выводе,да ,вопрос не поднимал,поднимал по поводу аренды вопрос.Россия по евроценам газ,а Армения за аренду военной базы в Гюмри .Может всё ж за землю?
Короче вы нас защищаете,но за это вы ещё и должны.( за аренду).
Может,а ну их,и вывести войска?