Пашинян: Армения сама никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й базы ВС РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения сама никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.
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Да ладно, сделают как в Киргизии было - на расстоянии 40км российская и американская базы и со всех деньги или ништяки получат ;)
Армения таки да, никогда сама не поднимала вопрос о выводе базы РФ из Гюрми. Всегда это делал Пашинян по приказу своих европейских хозяев.
Пашинян какой-то мутный пассажир... Медузу напоминает...
О выводе,да ,вопрос не поднимал,поднимал по поводу аренды вопрос.Россия по евроценам газ,а Армения за аренду военной базы в Гюмри .Может всё ж за землю?
Короче вы нас защищаете,но за это вы ещё и должны.( за аренду).
Может,а ну их,и вывести войска?