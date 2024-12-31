Большой палец руки: почему на самом деле он самый важный

Малайцы называют большой палец руки старшим братом, индейцы — матерью, а сомалийцы — дедушкой. Мы каждый день ставим десятки «лайков» с поднятым вверх большим пальцем, а Сезар даже поставил ему в Париже памятник.
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