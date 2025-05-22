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В «МЮ» поддержали Аморима после финала Лиги Европы: «Он на 100% нужен нашей команде»

В «МЮ» поддержали Аморима после финала Лиги Европы: «Он на 100% нужен нашей команде»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выразил поддержку главному тренеру команды Рубену Амориму после поражения «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы (0:1) и неудачному сезона в АПЛ, где клуб идет на 17-м месте.

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