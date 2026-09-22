В Междуреченске мужчина избил двух девушек в общежитии на Дзержинского

В Междуреченске 38-летний мужчина в общежитии на улице Дзержинского избил двух девушек после совместного употребления алкоголя, одной из них он нанёс удары, схватив за волосы, когда та собралась уходить.
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