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Корнилов о возможном возвращении Ахтямова или Мифтахова в «Ак Барс»: «Артур, скорее всего, не приедет, звание MVP плей-офф АХЛ – большой успех. Да и Амир уехал не от хорошей жизни, он хочет играть много»

Комментатор Кирилл Корнилов высказался о возможном возвращении  Артура Ахтямова или Амира Мифтахова в «Ак Барс».

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