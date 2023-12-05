Определена цена бюджетного варианта с размещением в гостинице с тремя-четырьмя звездами.Названа стоимость отдыха в Новый год в Подмосковье по бюджетному сценарию с размещением в гостинице с тремя-четырьмя звездами, сообщают «Известия».