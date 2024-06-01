Два сотрудника «Крокуса» стали фигурантами уголовного дела

Новое дело связано с закрытыми пожарными выходами.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»--> Два сотрудника концертного зала «Крокус Сити Холла» стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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