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Китай

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Китай уделяет особое внимание строительству доступного жилья и реконструкции деревень в черте городов

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Продвигая формирование новой модели развития рынка недвижимости, Китай сосредоточится на планировании и строительстве доступного жилья, продвижении строительства общественной инфраструктуры как для обычного, так и для экстренного использования, а также реконструкции деревень в черте городов.

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