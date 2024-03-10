Китай уделяет особое внимание строительству доступного жилья и реконструкции деревень в черте городов

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Продвигая формирование новой модели развития рынка недвижимости, Китай сосредоточится на планировании и строительстве доступного жилья, продвижении строительства общественной инфраструктуры как для обычного, так и для экстренного использования, а также реконструкции деревень в черте городов.