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МОСИНФОРМ

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Сезон молодой кукурузы начался на московских ярмарках

Сезон молодой кукурузы начался на московских ярмарках

На московских ярмарках стартовал сезон кукурузы. Свежие початки в столицу поставляют производители из 15 регионов России, включая Краснодарский край, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкарию, а также Тамбовскую, Ростовскую, Воронежскую и Московскую области.

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