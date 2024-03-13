В Казахстане начались масштабные проверки из-за схем ввоза автомобилей

Для обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства, передает inAktau.
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