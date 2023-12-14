Челябинская таможня остановила контрабанду на 13 миллионов рублей

Челябинские таможенники с начала года предотвратили ущерб на 13 миллионов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники мобильных групп ведомства за 11 месяцев 2023 года изъяли из незаконного оборота свыше 14 тысяч единиц контрафактной продукции.
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